パソコンやタブレットで学習する「デジタル教科書」が、正式な「教科書」として扱われることになりました。2030年度に、小学校から順次導入される見通しです。参院本会議できょう（10日）、改正学校教育法が成立し、パソコンやタブレットで学ぶ内容も国による検定の対象となり、学習指導要領に沿った正式な「教科書」として扱われることになりました。2030年度に小学校に導入される見通しで、その後、中学、高校でも使われることに