東日本旅客鉄道（JR東日本）は、新たな技術イノベーションを活用した駅サービスの高度化に向け、2027年春から、近距離乗車券を磁気乗車券から「QR乗車券」へと順次置き換えるとともに、券売機スペースをより使いやすく整理・統合し、駅をリデザインする。●近距離乗車券のQR化を推進駅のリデザインも24年5月29日に、JR東日本を含む鉄道事業者8社は、26年度末以降、磁気乗車券からQR乗車券への置き換えを順次実施すると発表。