女優本田翼（33）が10日、都内で「THE MONSTERS 10周年記念展」プレビューに出席した。中国発の人気キャラクター「ラブブ」などが登場する作品の展覧会で、この日はポケットにラブブをしのばせ登場。「どこにでもいてほしいキャラクター。付けているとほっとするし、QOLが上がりますね」が笑みを浮かべていた。モデルでフルーティストのCocomi（25）も出席。