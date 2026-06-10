ホルムズ海峡でアメリカ軍のヘリコプターが撃墜されたことを受け、アメリカ中央軍は9日、イランへの報復攻撃を行いました。イランもこれに対し、バーレーンのアメリカ軍艦隊など各地に反撃していて緊張が高まっています。ホルムズ海峡で警戒・監視活動にあたっていたアメリカ軍のヘリコプター1機が8日夜、イラン軍によって撃墜されました。これを受け、アメリカ中央軍は9日、報復としてホルムズ海峡付近にあるイランの防空施設など