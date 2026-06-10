タレントでフリーアナウンサー森香澄（30）が、10日までに自身のインスタグラムを更新。PEACH JOHN Beautyとのコラボ商品の発売を報告し、撮影カットを公開した。【写真】「プリ尻！」透明感あふれる撮影ショットを公開した森香澄森は「PEACH JOHN Beautyとのコラボ商品ができました」と伝え、数量限定で発売されることを報告。投稿では、透明感あふれる肌と美しいヒップラインが印象的な撮影カットも披露した。森は「毎日