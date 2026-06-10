6月5日（金）の『しくじり先生俺みたいになるな!!』では、実業家でインフルエンサーの岸谷蘭丸が登壇。「AI時代に生き抜く術」をテーマに、技術革新に乗り遅れて絶滅しないための授業が放送された。授業では、人類の歴史上の転換期として、ネアンデルタール人が「技術革新に乗り遅れたことで絶滅」した事例を紹介。その要因の一つとして、ネアンデルタール人が「家族や親族のみの、10人から20人くらいの小さなコミュニティで行動