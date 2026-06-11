高知黒潮ホテルは、敷地内に設置された記念碑について謝罪と経緯の報告を公表した。高知黒潮ホテルによると、元県議会議長の西森潮三氏より「日韓国交正常化60周年を記念した碑を建立したいので敷地内の一部を貸してほしい」との申し出があり、日韓友好を象徴する記念碑との説明に賛同し、敷地の使用を承諾した。しかし、記念碑のデザインや碑文の内容を事前に十分確認しておらず、内容を把握したのは6月6日の除幕式当日だったとし