逮捕された男の1人は自らを「神のお告げの取次者」と名乗っていました。10代の男性を監禁した疑いで男女7人が逮捕されましたが、監禁されていたのは容疑者の息子でした。■“被害者”男性、容疑者が経営に携わるレストランで働く自らを「神のお告げの取次者」と名乗っていた村上有容疑者（46）は、19歳の男性を監禁した疑いで逮捕されました。ともに逮捕された被害者の父親は、村上容疑者に心酔していたとみられます。父親「有先生