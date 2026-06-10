俳優の笹本玲奈（40）が10日、自身のインスタグラムを更新。第2子出産を報告した。【写真】舞台の千秋楽後に…第2子出産を報告した40歳・笹本玲奈笹本は「メリーを無事に演じ終えた事、今までの演劇人生に感じた事の無いくらいの大きな安堵感でいっぱいです。暖かいご声援本当にありがとうございました」と書き出し「私事になりますが、この度第二子を出産いたしました。無事に千秋楽を迎えた事もあり、この場をお借りしてご