“ヨン様”ことペ・ヨンジュンの近況が、久しぶりにとらえられた。シンガポールの空港で、妻パク・スジン、子どもたち、さらにパク・シネ、チェ・テジュン夫妻らとともに移動する姿が現地メディアによって報じられたのだ。【画像】空港で目撃されたペ・ヨンジュンと妻公開された映像でペ・ヨンジュンは、ラフな服装で荷物を引きながら、子どもたちを気遣う様子を見せていた。かつて日本中を熱狂させた韓流スターは、いまや家族を支