見え隠れする政治的駆け引き「外食産業は大打撃だ。再考を求めたい」そう本サイトの取材に語るのは、大手外食チェーンの幹部社員だ。高市早苗首相（65）が来春をメドに消費税減税をブチ上げたことに波紋が広がっている。もともと消費税減税には否定的だったが、今年２月の衆院選で突如として’26年度中の消費税ゼロを目指すと公言。米国とイランの武力衝突の影響による物価高の影響が出ていることもあり、減税は現実味のある話とな