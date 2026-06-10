【「ワンパウンダーチャレンジ2026」第2弾】 開催期間：6月19日～25日 参加費：4,900円 ビーケージャパンホールディングスは、バーガーキングにおいて食べ放題イベント「ワンパウンダーチャレンジ2026」第2弾を6月19日より25日にかけて開催する。参加費は4,900円 「ワンパウンダーチャレンジ」はビーフ4枚を使用