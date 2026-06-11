日本代表は現地６月14日に、北中米ワールドカップの初戦で強豪オランダと対戦する。グループステージ最大の難敵との一戦を前に、相手のウィークポイントはあると指摘したのが、DFの谷口彰悟だ。10日の練習後の取材で、こう印象を語っている。「やはり個の能力は高いなというのはすごく感じるし、ただチームとしては、つけ入る隙はあるなというのは、正直試合を見ていて感じました」具体的には、「要所要所のところで、まだま