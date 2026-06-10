お笑いコンビ「霜降り明星粗品（33）が10日、自身のXを更新。9月から音楽活動での全国ツアーを開催すると発表した。ツアータイトルは「粗品TOUR2026“怪獣こやけ”」。9月5日の東京公演(Zepp Shinjyujku)を皮切りに、11都市を回る。さらに、11月には「粗品TOUR2026覚悟の鬼」と題し、愛知、大阪、東京の3都市で公演を行う。粗品が「音楽9月から11ケ所全国ツアーやります」と呼びかけると、ファンからは「楽しみだな〜」