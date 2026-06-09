ひろゆきこと実業家の西村博之さんが2026年6月9日にXを更新し、高市早苗首相の陣営が自民党総裁選などで対立候補を中傷する動画を作成したとする週刊文春の一連の報道を巡り、「ネガティブな動画の発信は問題ない」と擁護する人たちに言及した。「本人がいうのはさすがに反則でしょ」週刊文春は4月29日付の記事で、25年秋の自民党総裁選期間中に、小泉進次郎衆院議員や林芳正衆院議員を中傷する動画がSNS上に投稿され、こうした動