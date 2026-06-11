遠藤航 W杯初戦でベンチ確認SOCCER KING

遠藤航 W杯初戦でベンチ確認

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 日本代表は10日、オランダ代表戦に向け練習を行った
  • 別メニュー調整が続いていた遠藤航スパイクを履いてピッチに登場
  • 「最後は(コンディションの)確認です」とだけ言い残し、バスに乗り込んだ
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