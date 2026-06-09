この物価高の中、生活費の足しにとスキマバイトをはじめたライター歴15年、40代の筆者。未経験、無資格ながらも配送業者、食品工場など様々な職種にチャレンジ。いくつかお気に入りの就業先を見つけ、リピートすることも多くなってきました。その中のひとつが、メディアでも多数紹介される人気スーパーのお総菜売り場です。◆不親切な案内…なのに「リピーター」が多い謎以前、食品工場の就業の際に必須で提出を求められた「検便陰