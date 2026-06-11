世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）の今後に注目が集まるなか、元世界王者が?理想の対戦相手?を指名した。井上の次戦を巡っては、世界２階級制覇王者ジェシー?バム?ロドリゲス（米国）との対戦計画が浮上。一方で、井上が将来的に転向を視野に入れるフェザー級では世界王者が続々と対戦相手に名乗りを上げている。ＩＢＦ王者アンジェロ・レオ（米国）もその一人だ。元ＷＢＣ世界フライ級王者の内藤大助