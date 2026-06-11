日本ハム・伊藤大海投手（28）が10日、「大樹生命月間MVP賞」5月度パ・リーグ投手部門を受賞し、エスコンフィールドで会見を行った。24年3・4月度以来、自身3度目の受賞に「うれしいです。5月に限らず、今後も頑張っていきたい」と笑みを浮かべた。完全復活した5月だった。3、4月は6試合に先発し2勝2敗。「4月はあまり状態が良くなかった」と振り返った。その中でも周囲から助言を受けながら試行錯誤し、5月は完封を含む4戦4勝