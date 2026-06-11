「地下アイドルの推し活費用に充てていた」──。埼玉県内の税務署に勤務する20代の女性職員が許可を得ずに副業していたとして、関東信越国税局は減給処分にした。【映像】税務署の女性職員（20代）が風俗副業で処分その副業とは風俗店。女性職員は去年10月から今年3月までの間に許可を得ずに5つの風俗店で兼業し約180万円を得て、さらに、パパ活でおよそ30人から合わせて50万円ほどの報酬を受け取っていた。 その報酬は地下ア