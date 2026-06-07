ハワイ気分を身近に楽しめる「コナズ珈琲」から、この夏だけの限定メニューが登場します。2026年6月17日（水）から9月13日（日）まで、旬の桃を贅沢に使用した「ピーチ&ストロベリーパンケーキ」と、肉の旨みを堪能できる「アイランドスマッシュバーガー」4種を販売。南国ムードあふれる店内で楽しむ、夏ならではの特別な味わいに注目です♡ 桃と苺が主役の贅沢パンケӦ