周囲から「明るくて聞き上手」と思われているAさん。しかし、本人の内面は穏やかではない。実は人一倍、会話の沈黙を恐れているのだ。数秒でも言葉が途切れると、「私、変なこと言ったかな？」「場を盛り上げなきゃ」と心拍数が上がり、中身のない話をまくし立ててしまう。そして帰宅後には「あんなこと言わなきゃよかった」と1人反省会に励む日々を送っていた。 【画像】上司は「1人で食べたい」若手は「交流したい」職場ラン