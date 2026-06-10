アメリカ軍は、ホルムズ海峡を警戒飛行中だった陸軍のヘリコプターが撃墜されたことへの報復だとして、イランへの攻撃を開始したと発表しました。イランの首都テヘランから最新情報です。増尾さん。アメリカによる攻撃を受けて、イラン国内では再び戦闘再開への懸念が広がっています。イラン国営メディアは、ホルムズ海峡に面するイラン南部ホルムズガン州の複数の場所が攻撃を受けたと報じました。詳しい被害の状況は分かっていま