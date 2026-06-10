辞任理事長が残した「告発文書」千葉商科大学を運営する学校法人千葉学園で起きたクーデター騒動。(前編こちら→『NHK元人気キャスターの学長が「理事全員辞任」を要求…！千葉商科大クーデターで起きた前代未聞の大混乱』）理事会で過半数を握ったクーデター派に押し切られる形で、改革を主導してきた理事長・内田茂男氏は理事長・理事を辞任した。これに対し、学長の宮崎緑氏と同窓会長の高橋伸治氏は理事会で「理事全員の辞任」