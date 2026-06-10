エスエス製薬が発売するED治療薬「シアリスエスエス製薬（東京）は10日、勃起不全（ED）治療薬「シアリス」を市販薬として7月に発売すると発表した。ED治療薬が処方箋なしで初めて薬局やドラッグストアで買えるようになる。薬剤師による指導が必要な「要指導医薬品」で、31日にイオングループのドラッグストアなどで先行販売を始め、8月31日に全国で発売する予定。1回1錠の服用で、勃起を促す効果が最大36時間持続する。14