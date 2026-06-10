懲役太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「周りの大人が笑っている異常行動なぜこれが面白い？」を公開した。動画では、SNSで炎上している「1歳児の顔面にケーキをぶつける動画」を取り上げ、子供のプライバシー保護と親のモラルについて強い懸念を示している。 動画内で懲役太郎氏は、1歳の男の子の誕生日に大人たちが顔面へケーキを押し付け、大泣きする子供を囲んで笑っている動画が拡散され、児童虐待では