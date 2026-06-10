「世帯年収1000万円以上」といっても、何に重きを置いてお金を使うかで、そのライフスタイルは大きく変わってくる。兵庫県の30代男性（事務・管理／世帯年収1200万円）は、自身が年収800万円、妻が400万円という共働き家庭。3歳の子どもと3人暮らしだが、その家計簿は「お金をかけるところ」と「削るところ」のコントラストがすさまじい。（文：金森マリ乃）駅前タワマンに住み、3歳児を「私立インター」へ男性一家が居住環境とし