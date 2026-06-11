楽天は10日、成績不振のため三木肇監督（49）が休養し、塩川達也ヘッドコーチ（43）が同日の巨人戦から監督代行を務めると発表した。借金15に膨らんだ9日の試合後の協議で決まり、日をまたいだ午前1時にリリースが出されるという異例の指揮官交代劇。担当する花里雄太記者（42）がその理由と、今季の低迷の裏側、そして球団が長く抱える課題に迫った。日付をまたいだ深夜1時の発表には驚かされた。本拠6連戦初戦の巨人戦に敗れ