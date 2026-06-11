楽天証券は6月10日、SpaceX（スペースX）の米国株IPO（新規公開株式）について、ブックビルディング期間終了および入金締切を6月12日午前2時へ前倒しすると発表した。同社は当初、6月12日午前6時までとしていたが、スケジュールを変更。その他の日程について、変更はないとしている。変更後のスケジュールは以下の通り。SpaceX IPOの変更後スケジュール（予定）・ブックビルディング期間：6月5日11時〜6月12日2時・入金締切：6月12