「上の子には厳しく、下の子には甘い」。そんな子育ての通説が科学的に証明された。最新研究により、第2子や第3子は、長子(第1子)に比べて課されるルールが少なく、スマートフォンやテレビなどのスクリーンを見る時間が長いことが分かった。さらに、親から厳しい期待をかけられることも少ないという。 【研究結果】SNSの弊害子どもたちの時間だけでなく集中力も奪っていた 豪モナシュ大学が主導し、経済