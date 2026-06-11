日本代表は10日、今大会の拠点となるナッシュビルSCの施設で初練習を実施した。オランダ代表とのグループステージ初戦まで残り4日。冒頭15分のみの公開で以降は非公開となり、本番に向けた調整を本格化させている。上田綺世は「今日から戦術的な練習も入ってきましたし、ここから緊張感を持って本大会モードになっていくと思います」と言及。サポートプレーヤーとして帯同する吉田麻也、メンターとしてチームを支える南野拓実