女王様であり、インフルエンサーとしても活動する環奈さん（@sakekasukanna）は、「SMに出会ってから、生きててよかったと思えた」と話す。身体を傷つけながら精神を癒やす生業にたどり着くまでの、道程に迫った。◆地元で経験した壮絶ないじめ――“女王様”と聞くと、どうしても「痛いことをされるのではないか」と身構えてしまいます。環奈：日常の人間関係では言いづらいゆがんだ性癖をさらけ出すために、女王様がいるのだと思