6月6日から宇都宮市の市街地に出没し、市内全小中学校が臨時休校になるなど前代未聞のパニックを引き起こした熊。警察と猟友会による昼夜を問わない必死の捜索が続く中、9日午後、ついに住宅密集地に一頭の熊が追い詰められた。緊迫の捕獲劇と今後の課題を取材した。【前後編の後編。前編から読む】【衝撃写真】宇都宮市の商店街を全速力で横切るクマ、「頭皮が裂けてにホッチキス30針」2023年・ヒグマに襲われた男性の生々しい