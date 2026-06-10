通信カラオケ・JOYSOUNDのカラオケ総合デイリーランキング(6月7日付)で、CMでおなじみのサウンドロゴ「伯方の塩」が4位にランクインした。数秒で完結する“究極のタイパ”コンテンツが、カラオケの楽しみ方に新たな変化をもたらしている。「伯方の塩」を熱唱＝第1回「サウンドロゴカラオケ AWARD」より○「残酷な天使のテーゼ」などと肩を並べる快挙「伯方の塩」は2025年12月の配信開始以来、SNSを中心に話題を集めてきたコンテン