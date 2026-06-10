1日、ゴーゴーカレーが新たなメニューとトッピングを発表した。小サイズのカレーに複数のトッピングを盛り込んだミックスコンボカレー、期間限定商品を含む複数の新作トッピングに加え、ロースカツなどの複数のトッピングをパッケージ化した新メニューを2種類発売した。 関連記事：“時間をお金で買う”ファストパス、飲食店だけでなく病院にも カレーのソӦ