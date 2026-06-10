北海道旭川で当時17歳だった女子高校生を橋から転落させて死亡させたとして殺人などの罪に問われている内田梨瑚被告人（23）の裁判員裁判で、検察が6月8日、懲役27年を求刑したと報じられました。内田被告人は、2024年4月、当時19歳の女性と共謀して、女子高校生を旭川市郊外の橋から転落させて殺害したとして、殺人や不同意わいせつ致死などの罪に問われています。27年の求刑について、ネット上では「軽すぎる」という声も相次い