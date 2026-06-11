プロサッカー選手、長友佑都。サッカーに詳しくない人でさえ、その名を知らない人は少ないのではないだろうか。日本代表通算出場数は歴代上位。そして幕を切って落とされる「FIFAワールドカップ2026」では39歳にして見事メンバーに選出された。5大会連続出場を達成しているのはメッシやクリスチアーノ・ロナウドなど、サッカー界に名を残すわずか数名しかいないほど歴史的な記録で、アジア人初の快挙だ。長きにわたり日本の主力選