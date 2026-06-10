女優広瀬アリス（31）が10日、Xを更新。約3カ月ぶりの投稿でいきなり“衝撃露出”ショットをアップした。Xを頻繁に更新していた広瀬は3月23日に「げ。ごめんね、それぞれ色々な思考あるもんね、発言気をつけます」と直前の投稿内容に関する”謝罪“を記したのを最後に、新規ポストが途絶え、SNS上でも心配の声が上がっていた。しかし6月10日、自身がディズニーピクサー映画「トイ・ストーリー5」（7月3日公開）でリリーパッド役