YouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」が「実は元祖じゃない…激落ちくんが爆売れし業界トップになれた理由」を公開した。動画では、PRの専門家である下矢一良氏が、お掃除グッズ「激落ちくん」が後発品でありながら業界トップのロングセラー商品となった理由を解説している。 下矢氏はまず、「激落ちくん」がメラミンスポンジの元祖ではないという意外な事実を指摘する。1999年の発売当時、すでに同等の製品を出