自動給水器に浮かぶ氷に、猫ちゃんたちが興味津々。その後のなんとも可愛らしいリアクションに反響が広がっています。 話題の投稿は166万回以上表示され「うちにいた猫は、鏡を見たときにこれやってました。かわいいですねえ」「なんとも言えない先輩後輩感がかわいすぎる」とのコメントが寄せられていました。 【動画：2匹の猫が自動給水器に浮かぶ『氷』を発見した結果…たまらなく可愛いリアクション】 氷を前にした2