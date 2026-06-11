まるで「ご静養」かのごとく6月13日から28日まで、日本とベルギーの修好160年を記念して、オランダとベルギーを訪問される天皇皇后両陛下。一度に2ヵ国を訪れるのは、皇太子（妃）時代の2002年、オーストラリアとニュージーランドを訪問して以来、実に24年ぶりのことだ。両国では王宮や王室の別荘に滞在し、歓迎式典や晩餐会といった公式行事のほか、陛下のライフワークである水関連の施設、美術館などにも足を運ぶ予定だという。