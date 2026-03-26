カルバンクラインを代表するアイコンフレグランス「CK One」から、新たな魅力をまとった「カルバンクラインシーケーワンナイトエッセンスパルファムインテンス」が登場します。オリジナルのフレッシュな個性を受け継ぎながら、ムスクやウッディノートが織りなす奥行きのある香りへと進化。ジェンダーレスで洗練された世界観はそのままに、夜の自由さやセンシュアルなムードを感じさせる一本として注