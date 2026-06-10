社会保障国民会議の実務者会議がひらかれ、給付付き税額控除について、将来的には給付だけでなく税額控除を組み合わせることも検討項目とする考え方が政府から示されました。給付付き税額控除をめぐっては、これまでに示された制度のイメージ案の中で制度を早く円滑に実施するため「給付に一本化する」方針が示されています。ただ、これまでの議論では複数の党から税額控除を組み合わせた制度を目指さないと「給付付き税額控除」と