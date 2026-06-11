日本代表は10日、FIFAワールドカップ2026期間中の拠点となるナッシュビルSCの施設で初練習を実施。4日後に控えるオランダ代表とのグループF初戦に向けての調整が本格化している。最新のFIFAランキングは日本代表の18位に対してオランダ代表は8位。ワールドカップで3度の準優勝を誇る格上との初戦を前に「本当に楽しみでしかない」と語ったGK鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）は「スペースをコンパクトにすることもそうで