映画「ベスト・フレンズ・ウェディング」で知られる俳優のルパート・エヴェレット(67)が、過去の肉体改造の後遺症について語った。1990年代に理想の体型を目指してジム通いに励んだが、安全面への配慮を怠った結果、現在は大きな影響が出ているという。 【写真】肉体派の大物俳優自ら隠し子を指導父子で作り上げたムキムキの筋肉 ルパートは英ガーディアン紙に対し、「自分の体を壊してしまった。今は