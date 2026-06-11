仕事がデキる人とデキない人との違いは何か。キーエンス元営業マンのあさひさんは「どれだけ量をこなせるかだ。重要なのは必要な時間をいかに稼ぐかだが、睡眠時間を削って残業を増やすのは逆効果。脳の仕組みを理解することで与えられた時間を最大化できる」という――。※本稿は、あさひ著『凡人が天才に勝つ最強の営業』（SB新書）の一部を抜粋・再編集したものです。■「量」は根性ではなくロジックで生み出す「量は質を凌駕す