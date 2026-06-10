治安戦略アナリストの小比類巻文隆氏が自身のYouTubeチャンネルで「【旭川女子高生・殺人事件】内田梨湖被告・求刑27年は妥当か？遺族の慟哭／元刑事が解説」を公開した。動画では、旭川女子高生殺害事件で内田梨湖被告に求刑された「懲役27年」について、被害者遺族の悲痛な思いを紹介しつつ、司法の判断基準と国民感情の乖離に対して強い疑問を呈している。 動画の前半で小比類巻氏は、被害者の父親が法廷で読み上げた意見陳