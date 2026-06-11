11日未明、愛知県瀬戸市で男2人がタクシー運転手にナイフのようなものを突きつけ、現金を奪って逃走しました。 【写真を見る】「金を出せ」覆面にサングラスをかけた男２人 ナイフのようなものをタクシー運転手に突きつけ…現金奪い逃走 タクシー強盗 愛知・瀬戸市 警察によりますと、11日午前1時40分ごろ、瀬戸市菱野台のタクシー乗り場で、タクシー運転手の男性(33)が車内で客を待っていたとこ