アメリカの大手コーヒーチェーン「スターバックス」が、日本事業の売却などを検討していると報じられました。アメリカのブルームバーグ通信は9日、関係者の話として、スターバックスが日本事業について、売却を含む複数の選択肢を検討していると報じました。投資銀行と初期段階の協議を行っているとみられていて、売却された場合、取引額は4000億円から5000億円規模になる可能性があるということです。検討は初期段階で最終決定し