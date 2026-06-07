「全然大丈夫」別メニューだった日本代表DFが全体練習に復帰！“先輩”の元日本代表FWからのサプライズに…「嬉しいです」
瀬古歩夢は、日本代表がキャンプ中のメキシコ・モンテレイで26歳の誕生日を迎えた。
セレッソ大阪の先輩である元日本代表FWの柿谷曜一朗氏からサプライズで花束を渡され、「10年ぐらいお世話になってる先輩なので嬉しいです」と笑顔を見せた。
北中米ワールドカップのメンバーに選出されて迎えたバースデー。「嬉しいですね。やってきて良かったなって。そのためにサッカーもやってきましたし、やっとこの舞台に立てたんで、一戦一戦チームのために頑張っていきたいなと思ってます」と話し、抱負を聞かれるとこう即答した。
「もうワールドカップ優勝でしょ。そこを目標に、このチームはずっとやってきたんで、まずそこからして、また次のことを考えればいいかなという感じです」
モンテレイ入りしてから最初の２日間は別メニュー調整で状態が心配されたが、冒頭15分のみは非公開だった３日目の練習から全メニューをこなしたという。
「問題ないです。疲労とかその辺を考慮してもらって、別でやらせてもらって。全然大丈夫です」
３バックのどこでもこなせ、ボランチでも機能するユーティリティな瀬古が全体練習に復帰したのは心強い。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
セレッソ大阪の先輩である元日本代表FWの柿谷曜一朗氏からサプライズで花束を渡され、「10年ぐらいお世話になってる先輩なので嬉しいです」と笑顔を見せた。
北中米ワールドカップのメンバーに選出されて迎えたバースデー。「嬉しいですね。やってきて良かったなって。そのためにサッカーもやってきましたし、やっとこの舞台に立てたんで、一戦一戦チームのために頑張っていきたいなと思ってます」と話し、抱負を聞かれるとこう即答した。
モンテレイ入りしてから最初の２日間は別メニュー調整で状態が心配されたが、冒頭15分のみは非公開だった３日目の練習から全メニューをこなしたという。
「問題ないです。疲労とかその辺を考慮してもらって、別でやらせてもらって。全然大丈夫です」
３バックのどこでもこなせ、ボランチでも機能するユーティリティな瀬古が全体練習に復帰したのは心強い。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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